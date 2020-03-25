協助對抗疫情 英國招募25萬抗疫義工 12:362020/03/25 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國政府24日（周二）呼籲25萬健康狀況良好的人民加入義工行列，協助衛生機關對抗疫情。衛生大臣漢考克（Matt Hancock）並鼓勵醫學院最後一年的學生和實習護理師可參與國民保健署（NHS）「前線」。 漢考克表示， 「我們募集25萬的健康義工協助NHS，包括購物、外送藥品以及支援那些必須自主隔離的人。」 NHS希望打造義工網路，協助英國150萬重症高風險族群人口，這些人依照政府要求必須待在家裡12周。 截至周二，英國新冠肺炎確診人數已達8,077人，死亡422人。。 (工商 ) #義工 #英國 #NHS #對抗疫情 #衛生 也許您會感興趣 推薦閱讀 急轉彎！量販衛生紙限購 21日起每人每車限一串 03:492020/03/21 消費 男子獨自撫養弱智母、年幼妹 義工團助蓋屋 21:072020/03/21 生活 視察衛生紙工廠 鄭文燦保證衛生紙供貨無虞 20:192020/03/21 生活 大媽手推車凶搶衛生紙 網傻眼：一粒卡臣要9大包？ 08:302020/03/22 生活 新北檢疫男溜到北市夜店狂歡被逮 新北市衛生局將開罰100萬 17:492020/03/22 生活 大村衛生所 多元化戒菸服務奪冠 04:102020/03/23 地方新聞 全市守護0確診 抵「嘉」食宿最放心 10:402020/03/23 新消息 衛生紙買8箱還送2箱 衛生紙工廠籲不用搶 18:502020/03/23 生活 原物料足 衛生紙工廠籲不用搶 01:202020/03/24 地方新聞 OL上完廁所不洗手 卻狂噴公司這物：比較乾淨？ 21:282020/03/24 社會 熱門新聞 韓國瑜最新民調終出爐！高雄市民選擇太嚇人... - 政治 曝辛龍積蓄全用光了 吳宗憲豪氣攬下霓霓教育 - 娛樂 破億樂透獎金已用盡？辛龍「爆經濟狀況不好」金錢流向曝光 - 娛樂 縣市長最新民調出爐 他支持度 網看完驚呆！ - 新聞 劉真手術失敗昏迷 她曝這劫難原本可能更慘 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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