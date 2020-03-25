勞動部為協助失業青年成功就業推出的「青年職得好評試辦計畫」，開辦至今9個月，勞動力發展署中彰投分署透過這項計畫已協助404名青年開立工作卡(職涯履歷表)，有65名青年已領取3萬元的尋職就業獎勵金，更幫助近200名的青年成功就業。

中彰投分署分署長林淑媛表示，勞動部為協助青年積極就業，於去年7月推出「青年職得好評試辦計畫」，協助15-29歲且連續失業6個月以上的青年朋友，透由就服人員提供深度就業諮詢服務，擬定階段性的職涯規劃，完成專屬個人的客製化「工作卡(職涯履歷表)」，透過各階段的就業促進措施，展現青年求職優勢，吸引雇主目光，增加錄取工作的機會，在穩定就業3個月後提供3萬元做為尋職就業獎勵金。

林淑媛指出，中彰投分署在各地的就業中心均有提供專業的深度諮詢服務，透過心理測驗、牌卡等工具，協助青年釐清自己的職涯目標與規劃；另也提供履歷健診、面試技巧演練等服務，協助青年行銷自我，順利進入職場。

家住員林的小石大學畢業後在知名超市工作一年多，因無法在工作上找到成就感而產生倦勤，最後選擇離職，24歲的他一直在找工作的漩渦中徘徊，對未來也感到茫然，所幸在員林就業中心就業服務員主動的協助下，小石參與了「青年職得好評試辦計畫」。

就服員藉由中彰投分署自行研發之職涯諮詢工具「哈利找伯樂」引導小石思考自己想要從事的工作類別，幫助小石重新找到職涯目標及就業優勢，經過深度晤談及相關就業準備措施後，協助小石製作了專屬他自己的工作卡，很快就找到符合的職缺，並搭配中彰投分署「偏鄉面試專車」方案，隨即安排小石搭乘專車前往面試，並順利獲得製造業的工作。

小石表示，很喜歡這份新工作，也非常感謝就服員的引導，讓他找到適合自己的職涯方向並順利就業，面對全新的工作挑戰，他說以後再也不會因倦勤而遲到了。目前小石已穩定就業超過3個月，並已領取尋職就業獎勵金3萬元。

(中時 )