台南市下營區公所於中營地區原衛生所旁設置新的防汛砂包站，25日舉行揭牌儀式。（台南市下營區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南市下營區公所為提升區內防汛能量，於中營地區原衛生所旁設置新的防汛砂包站，25日舉行揭牌儀式，往後附近居民如有需要即可就近取用，不必再大老遠跑到市中心領取。

下營區長姜家彬表示，2018年0823熱帶低壓水災重創下營地區，原公所砂包倉庫置於麻豆排水北邊下營國中旁，而麻豆排水南邊的中營地區要跨越大排才能領取，相當不便及危險，公所因此籌畫於中營地區設置砂包站，讓鄰近民眾就近借還，免除遠距離運載及涉水風險。

姜家彬說，感謝市府水利局免費提供20尺貨櫃屋、慶福宮同意提供土地，讓公所幾乎是零成本建置砂包站。公所也發揮創意，彩繪美化砂包站，將農情四寶加入途中，宣傳地方特色。

新的防汛砂包站可存放500包砂，站外標示防汛砂包領取及注意事項與聯絡窗口，增加QR-code方便民眾線上填寫砂包領取表單，將雲端應用於防災作業，節省管理人力，十分便利。

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