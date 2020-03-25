國立勤益科技大學翁國亮教授展示「全外氣循環熱交換空調系統」。（科技部提供／李侑珊台北傳真）

新冠肺炎疫情在全球發燒，勤益科技大學教授翁國亮研發「全外氣循環熱交換空調系統」，技術團隊首創熱交換技術，團隊攜手彰化秀傳醫院，共同打造「負壓隔離病房」及「微負壓檢疫站」，已成功將檢疫站改裝為微負壓環境，預計4月初將完成負壓隔離病房，協助醫療院所整備防疫環境。

科技部推動新科技支援防疫工作，翁國亮團隊研發「全外氣循環熱交換空調系統」，運用水分子壓力差及水二相能量轉換，能大幅節省負壓環境能量消耗，降低建置成本，並已申請多國專利保護。

翁國亮表示，團隊所研發的系統，是利用建築物內外水蒸氣分子壓力差回收及製造冷能，達到節能及減少廢熱排放，加上獨特的進、排氣氣流分隔及滅菌消毒功能，能有效避免空氣交互感染。室內空間加裝團隊設備即可形成微負壓，該技術不但可使用於改裝負壓病房及檢疫站，亦有潛力運用於防疫旅館、社區防疫中心等，幫助打造更安全的室內隔離環境。

秀傳醫院亞洲遠距微創手術中心院長黃士維指出，負壓隔離病房是防疫的重要資源，醫療機構建置微負壓檢疫站，提供該空間內新鮮空氣置換，更可保障醫護人員與病患、家屬的安全，尤其是各大醫療院所檢疫站、各地社區檢疫場所等高風險環境都非常需要，透過翁教授技術，能平價快速改裝且兼具節能環保功效，這也是本次雙方合作的另一亮點。

科技部政務次長許有進表示，綜觀世界各國的防疫工作，新科技的投入將扮演重要角色。科技部已積極盤點學界支援防疫之技術能量，共同投入本次對抗新冠肺炎(COVID-19)工作。勤益科技大學翁教授透過價創計畫及法人鏈結計畫輔導協助，因應防疫需要主動投入與醫院之合作，就是科技支援防疫很好的例子。

科技部表示，價創計畫目標是協助學界潛力研發成果產業化成立新創公司，截至目前為止累積已有19件個案成立衍生新創公司並成功募資超過新台幣18.9億元，公司商業估值更達47.7億元。科技部將持續推動新科技產業化，作為防疫工作的強力後盾，與全民共同對抗本次疫情。

(旺報 )