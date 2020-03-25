新冠疫情意外掀起的居家辦公需和手機遊戲以及電競等需求，將有效帶動主機板和繪圖卡的企業營收。法人認為，新冠疫情下，主機板和繪圖卡將是受惠產業。早盤該族群以技嘉(2376)漲停領航，微星(2377)、友通(2397)、承啟(2425)、映泰(2399)、青雲(5386)也都有逾5個百分點的漲幅。

技嘉2019年營收創新高617.81億元，其中伺服器業務持穩有兩位數年增、營收突破110億元，比重約達18％，而營收占比達75％的板卡事業，雖因上半年去化礦災庫存受到影響，但全年出貨亦守住低標，主板出貨量達1100萬片、顯卡則有335萬片，至於筆電業務則占比5％。去年稅後盈餘為19.39億元，年減24.4％、EPS減至3.05元。

今年以來，新冠肺炎疫情肆虐，但卻意外帶動了「宅經濟」，技嘉內部設定板卡今年要價量齊揚的目標並未改變，尤在中國市場亦緊抓需求回溫的機會、積極拉回先前流失市占。法人也預測，今年上半年板卡出貨將分別落在530萬片(主板)及180萬片(顯卡)。

此外，今年有Nvidia和Intel的新品帶動，法人估主機板和顯卡營收動能有支撐。市場預期今年中，Nvidia就會宣布新的7奈米GPU，而下半年至明年初Intel會推出10奈米的CPU，這都有利於產業的趨勢向上。

(時報資訊)