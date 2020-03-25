為升(2231)今天起兩個月內實施庫藏股，股價開盤跳空漲停。法人今天出具報告指出，由於上半年疫情影響，消費者對替換件需求降低且ASP下降，預期為升上半年TPMS及毫米波雷達兩大產品線營收都將出現兩位數衰退，若疫情趨緩，下半年營收可望恢復正成長，雷達產品營收更可望出現倍增。

為升2019年合併營收40.95億元，年增1.77％，毛利率50.6％，稅後淨利9.78億元，每股稅後盈餘8.00元。其中，去年第4季營收10.54億元，僅略低於第2季的10.58億元，營收為歷年第二高表現，但獲利僅0.85億元，是2013年第4季以來首次獲利跌破1億元，低於市場預期，主要受產品組合及ASP下滑影響，使毛利率較差。董事會也決議擬配發股息6.8元、股票0.2元，合計7元股利。今年前2月營收5.89億元，年減5.95％，其中，2月因疫情影響復工時間，單月稅後淨利0.28億元，年減5成，每股盈餘0.23元。

為升的股價從農曆年前250元附近高點，如雪崩式下跌，昨天85.5元低點，跌幅達67％，公司決議實施庫藏股，今天起兩個月內預計買回5000張，買回區間價格90～140元。

法人認為，歐美疫情嚴重，還沒達到高峰，封城、封州衝擊，對TPMS產品出貨產生影響，消費者不出門對替換件需求降低，而毫米波雷達出貨主要在北美的校車及警車專案，都因此延後，預期上半年為升TPMS營收年減27％，雷達營收年減12％，下半年若通勤頻率恢復正常，各項專案開始量產，雷達營收年增將達141％。

(時報資訊)