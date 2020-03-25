《韓股》全球接力救市，韓股大漲4.40％ 12:332020/03/25 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國國會議員稱朝野已接近就一項規模高達2兆美元的抗疫紓困計畫達成協議，隔夜美股飆漲，以及包括韓國在內，世界各國接力擴大貨幣寬鬆，以緩解新冠肺炎疫情對經濟造成的衝擊，周三南韓KOSPI指數盤中大漲4.40%，為1,680.85點。在川普總統向南韓尋求醫療設備的支援後，投資人看好美國食藥管理局（FDA）將快速通過韓國製的新冠病毒檢測盒，檢測盒製造商股價大漲。韓元勁揚1.64%，報1,229.4兌一美元。 (時報資訊) #全球 #大漲 #韓股 #南韓 #檢測 也許您會感興趣 推薦閱讀 圍城的代價 04:092020/03/22 專題周報 美股大逃殺！降息為何無效？ 00:012020/03/23 財經 全球旅遊全升級 產險旅綜險陸續暫停承保 11:492020/03/23 財經 全球產業鏈癱瘓 陸面臨二度反噬 01:192020/03/24 焦點新聞 防疫各自為政 陸學者提逆全球化 01:192020/03/24 焦點新聞 合作抗疫救地球 01:192020/03/24 論壇廣場 國外指數期貨贏家專欄－全球股市頻破底 善用期貨避險 01:202020/03/24 證券．權證 搶救經濟大作戰，要拿出更大魄力 01:202020/03/24 時論廣場 《韓股》漲近7％，韓股一度觸發暫停交易機制 11:592020/03/24 財經 《韓股》美股期貨大漲＋政府擴大紓困，韓股飆升8.60％ 16:142020/03/24 財經 財經熱門新聞 狂噴2天就V？散戶小心 他爆台股殺到這個月 - 財經 蘋果震撼彈！５奈米延後量產 - 財經要聞 - 工商時報 17萬人買0056高股息ETF 今年可能不配息？ - 財經 股災跌深反彈先跑再說？ 專家驚揭這群散戶死最慘 - 財經 是你？花50元買咖啡 幸運中千萬大獎 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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