美國國會議員稱朝野已接近就一項規模高達2兆美元的抗疫紓困計畫達成協議，隔夜美股飆漲，以及包括韓國在內，世界各國接力擴大貨幣寬鬆，以緩解新冠肺炎疫情對經濟造成的衝擊，周三南韓KOSPI指數盤中大漲4.40%，為1,680.85點。在川普總統向南韓尋求醫療設備的支援後，投資人看好美國食藥管理局（FDA）將快速通過韓國製的新冠病毒檢測盒，檢測盒製造商股價大漲。韓元勁揚1.64%，報1,229.4兌一美元。

(時報資訊)