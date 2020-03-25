PCB廠-華通(2313)及博智(8155)分別受惠於高階HDI，以及伺服器與半導體晶圓相關測試設備PCB板需求強勁，今年第1季營運可望優於去年同期，健鼎(3044)雖然因仙桃廠區在1月20日到3月初受湖北封城出貨受阻，但隨著湖北各地陸續復工，健鼎營運可望逐步回到正常，今天3家公司股價強勢反彈，連袂攻上漲停板。

受惠於美系客戶新機銷售成績優於預期、中系客戶手機用板疊構往高階(Anylayer HDI)設計發展，且無線藍芽耳機推升軟硬複合板出貨暢旺，華通業績自去年下半年展現強勁成長力道，儘管大陸因新冠肺炎疫情延後開工，此期間大陸防疫管制措施造成供應鏈停工及交通運輸等的不便，華通藉由台灣、惠州及重慶主要3個生產基地產能彈性調配，及時滿足客戶的需求，讓華通前2月合併營收72.81億元，年增7.72%，隨著大陸地區供應鏈在2月中下旬開始陸續復工，華通預估，3月營運將可重回成長軌道。

博智主攻伺服器板、雲端儲存設備、工業電腦用板等高信賴、必須持續運作的高階產品，公司自2018年開始佈局半導體晶圓相關測試設備PCB板，經過快兩年的佈局，20層以上半導體測試設備出貨逐步放量，成為推升公司營運成長新動能。

由於博智生產基地在桃園龍潭，且公司交貨到大陸的產品不多，今年前2月業績未受新冠肺炎疫情影響，公司自結前2月合併營收為4.75億元，年成長76.93%，從目前訂單來看，博智表示，第1季營運可望比去年同期好。

健鼎大陸有無錫廠及湖北仙桃兩個廠區，其中無錫廠區為主要廠區，月產能約70萬平方米到72萬平方米，約佔健鼎營收80%到85%，仙桃廠則有兩個廠房，月產能約12萬到16萬平方米，產品涵蓋HDI、光電板、車用板等，佔健鼎營收比重約15%到20%，若加計台灣廠產能約2萬平方米，兩岸三廠區月總產能約86萬平方米。

健鼎因仙桃廠位於大陸新冠肺炎疫情重災區湖北，生產出貨受到新冠肺炎疫情影響，所幸無錫廠於2月10日復工後生產順利，加上台灣廠的支援，讓健鼎2月合併營收仍能年成長，累計前2月合併營收為77.02億元，較去年同期減少5.49%，健鼎初估，第1季業績恐低於去年同期。

(時報資訊)