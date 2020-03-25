新竹市政府25日成立防疫消毒大隊，配置6組專業消毒人力，啟動公共場所環境消毒計畫。（陳育賢攝）

新竹市長林智堅（左）昨天特別視察台鐵新竹車站與關新公園消毒情形。（陳育賢攝）

新竹市長林智堅（左）昨天特別視察台鐵新竹車站與關新公園消毒情形

因應新冠肺炎病毒可能存留環境，成為傳染媒介，新竹市政府25日成立防疫消毒大隊，配置6組專業消毒人力，啟動公共場所環境消毒計畫，鎖定車站、公園人潮密集區的周邊環境消毒，預計2周內完成137處消毒工作。

林智堅昨天特別視察台鐵新竹車站與關新公園消毒情形，他說，正值全國全力防疫期間，公私部門要齊力合作對抗疫情，落實內部場所消毒工作，同時呼籲大型營業場所、大眾運輸業者、社區管理委員會，務必依中央指揮中心訂定嚴重特殊傳染性肺炎相關指引，進行內部場所消毒，防止疫情擴散。

環保局長江盛任指出，此次消毒是使用漂白水（成分為次氯酸鈉）稀釋成0.1％濃度（即1000ppm），針對經常接觸的器具、設施表面，如火車站與客運站的乘客等候區椅子、人行步道、公共廁所以及公園遊樂設施、休憩區等處消毒。

目前市府已對全市12處公有市場環境消毒噴灑作業，3月2日前完成第1波消毒工作，3月23日至6月30日執行第2波消毒。

另，江盛任也叮嚀私部門的營業場所則應針對電梯按鈕、手扶梯、地面、健身器材、遊樂設施、桌椅、電話筒、浴廁表面水龍頭、廁所門把、馬桶蓋及沖水握把定期清潔，至少每天消毒1次，假設顧客人數眾多且頻繁出入，可適度提高消毒頻率。

(中時 )