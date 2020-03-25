一名從大陸返回雲林的台商趴趴走引起民眾恐慌，目前已被安置在防疫旅館「溫馨小棧」。縣長張麗善表示，溫馨小棧分布在各鄉鎮共有200床，目前只用了五分之一。

張麗善表示，縣府超前部署與旅館業者洽談，業者零星提供幾間房間作為溫馨小棧，目前全縣有200多間防疫房間備用中。

張麗善指出，這幾天返國的鄉親數量還好，大多都回自家進行居家檢疫14天，溫馨小棧的入住率五分之一，有意願加入「溫馨小棧」的旅館業者，縣府還是很歡迎。

她說，因應未來若需要大量的集中所，目前正在尋覓「集中防疫所」，這是為了讓不需要到醫院的輕症患者可以入住，預防社區感染或大爆發時而超前部署。

台灣從19日起進行入境管制，具國外旅遊史者一律進行居家檢疫14天，由地方政府民政局或村里長（或村里幹事）監測1至2次。張麗善表示，希望中央能做到入境通報無縫接軌。

她說，目前有隔一天、兩天才接獲通報的，日前在全國防疫視訊會議上，她已拜託衛福部長陳時中，讓入境旅客的資訊能夠零時差通知地方政府某鄉鎮有從國外回來的鄉親，以及早準備。

(中時 )