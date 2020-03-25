為防範居家隔離、檢疫者趴趴走，台南市警察局善化分局加強臨檢嚴查。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

有鑑於新冠肺炎疫情持續升溫，台南市警察局善化分局為嚴防居家檢疫（隔離）之對象違反規定，昨晚針對密閉式之KTV、視聽歌唱等營業場所實施臨檢勤務，希望藉由此項勤務作為，除可淨化轄區治安環境外，也一起為防疫把關。

善化分局昨晚18時至22時出動23名員實施臨檢，針對易引起群眾聚集感染之KTV、視聽歌唱之營業場所執行臨檢及該場所主要出入道路周邊進行路檢及威力巡邏。

執勤人員都全程戴上口罩、手套及護目鏡等防護裝備，以確保自身安全。警方亦特別運用M-Police行動電腦查詢身分，以有效防堵居家檢疫（隔離）者違反規定的情事發生，確保國人身體健康。

警方執行過程除現場勸導店家應自主管理並提醒民眾佩戴口罩外，也向店家道德勸說，自主降低客流量，必要時暫時停業，以避免疫情擴散。

警方也呼籲民眾，在防疫期間千萬不要心存僥倖，輕忽政府決心，除了本身遭受重罰外，亦增加他人感染風險，為了自己以及他人的健康，務必遵守規定不外出，一旦遭警方查獲，將立即通知衛生單位帶往隔離及予以重罰。

(中時 )