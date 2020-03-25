南韓發生「N號房」事件震驚社會，嫌犯在被害者性虐待、性剝削時以拍攝影片的方式，脅迫、控制被害者並分享以收取高額會費。國民黨立委洪孟楷表示，科技型態不斷在變化，犯罪手法也在進化，為了避免台灣發生類似案件，將提案修《刑法第222條》，強制性交過程若進行竊錄者，加重其刑至7年以上有期徒刑。

洪孟楷指出，這項法令內容上次修正為民國88年，然當時智慧型手機等工具並未普及，如今人手一機的情況下，在犯案過程中如有錄音、錄影或拍攝照片等，等同讓被害者有一生難以抹滅的陰影，無論散播與否，當下惡意竊錄即有多重傷害的可能，因此修法是對於竊錄行為的禁止，也避免類似的犯罪行為在台發生。

洪孟楷表示，過往國內無論是李宗瑞案，或相關私密影、照片外流，都引起社會大眾關注，然使用「妨礙秘密」罪行做處罰，較無直接針對犯行當下竊錄做規範；洪孟楷提出要針對強制性交罪時過程惡意竊錄加重刑責，就是避免被害者有多重傷害，且過程中的竊錄，其影響比持兇器犯罪程度有過之而無不及，因而儘速提出修正，以補齊現行法令之不足。

洪孟楷提案指出，特增列「過程竊錄犯之者」為加重強制性交罪之認定情形，以就如韓國N號房事件中以竊錄、直播犯強制性交等情事，得有法源依據判以刑罰加重處分。而現今法令未能有效反映當前因網路盛行、社交及訊息軟體等科技傳播產品多元下，再就犯強制性交之不法情節凸顯。實在有必要立即修正，以有效導正社會風氣。

洪孟楷也認為，其餘相關法令，也應思考因應網路、智慧型手機發展而衍生的新型犯罪傷害，來加重刑責。而法務單位在執行層面上是否有不同考量，能夠共同討論，但目的是不讓犯罪過程的影像，成為被害者永遠的夢魘，這也是本提案所修正的初衷。

現行刑法第221條「妨害性自主罪」，對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法而為性交者，處三年以上十年以下有期徒刑。

(中時 )