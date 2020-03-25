北市勞動局長陳信瑜也親自到場關心媒合情形，並向遠航董事長喊話，盼張綱維能拿出企業良心。（游念育攝）

遠東航空因營業虧損停飛而衍生許多勞資問題，北市勞動局今啟動媒合專案服務，北市就業服務處在25日至27日也針對遠航員工進行媒合說明會，北市勞動局長陳信瑜也親自到場關心媒合情形，現場共提供約658個工作機會，25家廠商也會在現場面試，協助遠航員工儘快找到工作。

陳信瑜指出，上任第一件事就是想協助遠航員工，能重新找到工作上軌道，並扮演窗口的角色協助。陳信瑜坦言，許多員工也希望能儘快轉業，但許多遠航資深員工屬中高年齡，就業找工作相對困難。

陳信瑜說，勞動局也針對遠航勞工進行問卷調查，了解員工對新工作的喜好項目，並媒合廠商，許多業者也主動到現場提供工作機會；陳信瑜也喊話，月底的第2次勞資爭議調解，盼張綱維不要呼攏員工，能好聚好散，朝勞資和諧結果，陳指出，外界看來張綱維似乎在擺爛，但也可能在尋找投資方，都不排除這樣的可能，勞動局立場希望張綱維能有企業良心，站出來和員工協調。

北市就業服務處長游淑真表示，日前已受理163位遠航非自願離職勞工失業給付，有33位遠航勞工成功轉職，遠航3天的媒合說明會共約有658個工作機會，25家廠商包括王品、微風、海底撈等大企業，都在現場徵才。

在遠東航空人資處服務4年的協理郭銀貴指出，員工4月1日就算失業，現在找工作也很難，透過北市就業服務處媒合盼能盡快找到工作，郭銀貴也透漏，董事長目前有找到投資方，都還在協調中。

在遠航擔任勤務的陳小姐說，根本不知道遠東發生虧損，是透過新聞和朋友說才得知，可能面臨被裁員，當天也相當錯愕，從12月至今都未領到薪資，盼月底老闆能出面解決問題。

(中時 )