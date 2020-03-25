2020東京奧運因為新冠肺炎疫情延期一年，後續還需有更多相關問題要討論解決，也因為疫情讓許多運動訓練、競賽停擺，也讓部分選手覺得這段時間的準備都白費了。

美國ESPN指出，比起美國職籃NBA、2020歐洲國家盃延賽難度更高，畢竟要思考對來自206個國家地區、1萬1000名運動員的公平性，如何重新組織20萬名志工，以及讓450萬購票民眾可以安全又愉快地享受奧運，在42個場館觀看46種不同運動競賽項目。

目前還不確定延賽日期，只能確定不會晚於2021年夏季，名稱維持「2020東京奧運」，2012年倫敦奧運摘金的美國角力選手布洛斯（Jordan Burroughs）說：「幾乎感覺像是你白白浪費一年，好像什麼都沒發生，現在還有太多懸而未定的事。」

截至昨晚確定奧運延賽，美國已經有76名運動員取得第32屆奧運參賽資格，布洛斯透露有選手在上周一場會議，有選手問資格是否會保留，獲得正面答覆，不過再多一年訓練，對選手心理也是很大壓力，布洛斯補充：「明年會如何大家都不知道，或許會繼續和社會隔絕，自己能在家中持續自行車維持體態，或許會讓我的雙腿更強壯，但誰知道未來呢？」

(中時 )