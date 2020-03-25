繼教育部公布新冠肺炎停課標準後，各層級教育體系無不積極預先規劃停課後的應變辦法，將主力放在線上授課與資源平台，希望可以將疫情的影響減到最小，維持教學進度與學生學習權益。

由於線上教學平台的需求日增，使得各家出版社與線上平台都提供了相關資源，希望能提供實質的學習幫助，較知名的像是龍騰文化、台北酷課雲、學習王愛博思雲校等，都已經建構完整的線上教學資源平台供老師及學生使用，大大強化了數位教學的可能性。

然而，即便線上教學資源已成熟，卻依舊尚未完全普及，龍騰文化受邀至新北市立安康高中進行數位課程示範、模擬，利用該校學生自學時間共同舉辦「停課－教學支援計畫」平台操作介紹說明會，讓高一全年級的師生都參與其中，快速預演停課發生時可以如何使用龍騰所提供的自學資源及愛玩課、線上題測等平台進行線上學習。

這場300人的數位課程示範、模擬，以搭配校園直播系統方式進行，實際發揮了數位工具的便利性，讓學生更能快速掌握龍騰文化為師生已統整得相當完備各科的學習內容，同時結合學習王的愛博思雲校，確保停課時期的教學可以不受影響。

龍騰文化不僅提供老師與學生完整的教學與自學管道及資源，「線上題測」甚至讓老師可以遠端出題，幫助老師在停課期間檢核學生學習狀況，還能直接紀錄學生考試時間用後續的考情診斷，十分便捷且人性化，種種的強力數位後盾，無疑將是停課時期輔助教育與學習的最佳利器。

(旺報 )