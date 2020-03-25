當2月初大陸新冠肺炎疫情嚴峻之際，日本豐川市向無錫捐贈了4500只口罩及防護服等抗疫防護物資，以支援當地疫情防控。不過面對日本疫情逐漸惡化，至今仍嚴重，豐川市長坦言當初判斷太天真，向無錫喊話「若有剩請歸還」，而無錫市也慷慨歸還5萬口罩，是當初豐川市捐贈的10倍。

據新華社報導，2月上旬豐川市向大陸無錫市吳區捐贈4500口罩與防護衣，但隨著日本疫情蔓延，豐川市口罩庫存告急，讓豐川市長竹本幸夫隔空喊話：「我們之前送去了4500只口罩，正和無錫方面溝通，如果有剩下的能不能還給我們」。

無錫市新吳區得知情況後，立即籌措近5萬口罩，並在包裝箱上寫著「一衣帶水，源遠流長」、「隔海相望，櫻花滿開」、「眾志成城，戰疫必勝」，與豐川市一同抗疫。這批口罩首批已於24日寄出。

據陸媒《澎湃新聞》指出，不少日本網友在社群媒體直言，竹本幸夫此舉有些令人尷尬，不過也有網友認為不能完全歸咎於豐川市，在這種緊急時後揶揄市長是不對的，並感謝無錫市的捐贈。

(中時電子報)