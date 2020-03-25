台灣之星今(25)日宣布再度攜手國泰世華銀行，推出聯名刷卡金專案，同時也為「T-Select生活聯名」系列再下一城，將電信與金融服務合而為一，提供消費者一站式的便利選擇。新申辦／攜碼／續約台灣之星門號，將會直接回饋國泰世華信用卡刷卡金給消費者，最高回饋$24,000；不僅可以自由消費、折抵，且仍享國泰世華信用卡原有的權益回饋，還能同時享有上網、網內雙飽，網外／市話最高送1,200分鐘的行動通訊服務！此外，本次申辦$599以上資費，還能在5G開台後享最高2年的5G體驗，現在就到台灣之星爽賺刷卡金：https：／／www.tstartel.com／CWS／bk_cashback.php

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示：「台灣之星引領數位科技的發展，致力發展身為電信業者的優勢，讓用戶在生活中的各種場域，都能因為有我們的服務而更加簡單便利。」

朱曉幸表示，在台灣，儘管許多人對於金融商品不慎熟悉，但智慧型手機的使用卻很普遍，而身為行動通訊服務提供者，我們掌握千億筆的大數據儲存在資料庫之中，而這也正是FinTech發展中不可或缺的元素，在未來，對於用戶而言，我們會將有利的金融商品，精準推薦給最需要的人；對於銀行策略夥伴而言，更可透過我們資料庫，精準掌握授信風險，進而創造消費者、銀行、台灣之星三贏的局面。而今天我們再度攜手長期策略結盟的夥伴國泰世華銀行，與他們共享行銷資源、合作風險標籤，推出市場期待的電信金融同捆商品，搶下商機，預計能帶動整體專案申辦量超過20％以上的成長。

凡國泰世華信用卡正卡持卡人，都能申辦本次優惠專案，不再受身份、年費、消費通路等各種門檻限制，刷卡金能全額折抵卡費帳單；除此之外，若現在沒有國泰世華信用卡，也可以先辦門號、再辦卡，同享刷卡金優惠。

舉例來說，新用戶申辦／攜碼來台灣之星，選擇超人氣$999資費，綁約30個月，除可享不限速上網、網內雙飽外，網外／市話再送900分鐘，並可直接獲得$12,000刷卡金進行帳單折抵，愛怎麼花就怎麼花、比搭手機更划算！此外，台灣之星對老客戶最好，T-Club禮程紫／金／鑽星VIP同樣續約$999資費，綁約30個月，即可獲得高達$15,000的刷卡金，相當於綁約期間支出月租費$29,970，現在只要續約就可獲得超過50％的回饋金額，還可再享不限速上網、網內雙飽，網外／市話爆送900分鐘，若續約申辦$1,599資費，更可獲得$24,000的刷卡金。如果以市面上較具競爭力的5％現金回饋信用卡換算，要消費近50萬才能獲得同等的回饋金額；本次的台灣之星x國泰世華指定電信回饋專案，完勝市面上所有現金回饋信用卡優惠。不用再為信用卡少少的現金回饋斤斤計較了，趕快到台灣之星輕鬆領國泰世華刷卡金！

(中時 )