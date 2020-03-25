持續延燒的新冠疫情不僅重創全球經濟，對音樂產業的衝擊也不容小覷，如今無論是大小演唱會、商演、活動都延後或取消，線下呈現全面停擺的狀態。不過，杰思國際娛樂旗下的音樂服務平台《Jin音樂捷徑》在此時逆勢上線確定與，Ella陳嘉樺、邱振哲、黃氏兄弟、反骨男孩、蔡黃汝、李建軒、吳是閎等話題藝人發布合作。

Ella陳嘉樺、蔡黃汝、李建軒等人確定與音樂服務平台《J'in音樂捷徑》合作。（圖／翻攝自臉書）

杰思國際娛樂總經理邱志君表示：「這不僅是第一次華語音樂的數位革命，更將直擊華語音樂人的痛點，除了最即時的發布、結算等基本要求之外，音樂人或版權公司更在意歌迷聽眾的喜好、來源、型態，讓後續的宣傳與演出更有策略依據的進行。」

她更期許「J-in.com，是採Join的諧音，希望邀請華語音樂人、版權製作乃至影視發行公司共同參與，J-in線上協助音樂人輕鬆檢核、管理，並代申請歌曲編碼，即時上傳發布全球音樂平台，發揮華語音樂無遠弗屆的影響力。」該平台串流超過125個全球各地影視音平台，與Apple Music、Spotify、KKBOX、MyMusic、JOOX、MOOV、網易雲音樂、咪咕音樂等直接合作。並透過杰思國際娛樂及星火映畫提供給全球397家音樂廠商使用 ，其中80%為華語音樂，包含角頭音樂、混血兒娛樂、阿爾發音樂等知名廠牌及慈文傳媒、映美傳媒、藍穎影業、環鷹時代等知名影視大廠。

知名網紅反骨男孩也將與音樂服務平台《J'in音樂捷徑》合作。（圖／翻攝自臉書）

杰思國際娛樂強調，「在合作初期，不論是版權公司或是音樂人均可享有免費且完整的歌曲串流數。」目前團隊進入第二階段研發，杰思國際娛樂透露，將規劃成為全球唯一提供音樂人大陸實時數據的服務平台，讓音樂人或版權公司可以輕鬆掌握音樂內容的全球發佈趨勢及銷售情況。

《J'in音樂捷徑》目前已經提供給全球397家音樂廠商使用 。（圖／杰思國際娛樂）

此外也進一步更深入加深了解大陸當地的用戶型態，包含各地城市的喜好程度，及歌迷聆聽專輯歌曲的話題討論，甚至當地音樂平台的排行榜單將都全面揭露，讓版權公司或是音樂人可以更加了解各地市場，進而對於舉辦演唱會或落地活動有更明確的優先順序。

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(中時電子報)