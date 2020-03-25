受到新冠肺炎疫情蔓延，衝擊蘋果手機銷售及推出時程，外資持續針對台積電(2330)營運預期做出調整，美系外資預期台積電第3季營收僅季增7%，低於旺季水準，另一家美系外資則對台積電第2季看法偏保守，但兩家外資均看好台積電今年獲利仍成長，且維持產業領導地位優勢。

美系外資指出，蘋果開始調整A14處理器訂單，台積電第3季營收恐僅季增7%，遠低於旺季水準，但仍看好台積電的產業領導地位，維持加碼評等與目標價338元。

美系外資發布研究報告表示，台積電5奈米今年第3季產能利用率恐低於原先規劃，原因是蘋果針對iPhone 12新機搭載的A14處理器砍單，推估台積電今年第3季5奈米晶圓需求將減少3萬至4萬片，相當於1500萬至2000萬顆A14處理器晶片。推估台積電今年第3季營收將季增7%，低於往年同期平均季增15%至20%的旺季水準。

另一家美系外資認為，台積電第2季展望保守，但由於去年基期較低，台積電今年上半年營收仍有望年增27%，下半年隨著iPhone新機放量，台積電第3季營收預估將季增10%。維持「買進」評等，目標價從350元降到320元。

日系外資則表示，台積電尚未面臨砍單，今年第2季營收應可符合季節性水準。惟隨著肺炎疫情擴散到全球，2020年全球半導體成長率已從8%下修到3%，將台積電今年營收成長率從20%下調到10%至15%，目標價從395元降到310元，看好台積電產業領導地位穩固，重申買進評等。

新冠肺炎疫情蔓延，先前多家外資開始下修台積公司今年的營運預估及目標價。一家亞系外資預期，台積電今年營運恐受蘋果(Apple)的5G iPhone遞延出貨影響，獲利將僅小幅成長1%，此為目前為止最保守之預估。

外資預期，蘋果可能砍單，將影響台積電第2季5奈米產能利用率或是第3季營收成長力道，不過，台積電今日股價不受影響，早盤一度達280元，漲4.67%。

(時報資訊)