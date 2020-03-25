中租-KY（5871）因應新冠肺炎疫情可能影響，將2020年放款成長目標略為調降至5～10％，但指出97％中國大陸客戶均正常還款，預期至6月底可恢復正常。同時，原定長期籌資計畫仍將繼續進行，目前朝發行特別股方向規劃。

由於市場憂慮疫情對中國大陸業務影響，中租鼠年開紅盤以來跌跌不休，2個月波段跌幅近46％。雖然公司並無實施庫藏股計畫，但續昨（24）日股價反彈大漲8.74％後，今（25）日再跟隨台股放量勁揚，最高上漲7.81％至93.9元，截至午盤維持逾5％漲幅。

中租以台灣、中國大陸及東協為3大營運地區，觀察2019年應收帳款結構，台灣約占50％、中國大陸約34％、東協約15％、其他約1％。至於獲利貢獻比重方面，台灣約占51％、中國約41％、東協約5％、其他約3％。

中租董事長陳鳳龍指出，中國大陸過去成長動能較強，此次首見使出封城措施防疫，後續影響仍難預估，但截至目前狀況仍遠優於預期，1月回收帳款至今達99.4％，2月亦逾96％。目前97％客戶正常還款，約1％申請展延、2％申請寬限，預計6月底前可恢復正常。

至於台灣方面，陳鳳龍指出疫情影響相對較小，影響較大的餐飲、旅遊業業務佔比不多，僅遊覽車等少部分有展延。東協部分業務活動正常，僅馬來西亞及菲律賓實施封城，但業績占比不大，影響有限。

由於新冠肺炎疫情發展仍不可知，中租將今年營運成長目標調降至5～10％。陳鳳龍表示，台灣及中國大陸需視後續疫情發展狀況，若能獲得控制，則成長幅度仍有機會接近10％。至於業績貢獻相對較小的東協地區，若疫情狀況影響不大，仍有成長超過10％的可能。

中租董事會日前決議辦理長期資金募集，發行股數不超過1.5億股，擬採現增發行普通股或特別股、或發行普通股參與發行海外存託憑證等方式。陳鳳龍表示，原定籌資計劃亦持續進行，目前朝發行特別股方向規劃。

(時報資訊)