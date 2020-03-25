北市一名妙齡女子小真（化名）喝醉後在摩鐵裸睡，突然覺得下體疼痛，張開眼看見一名陌生男子，嚇得大叫「你是誰？」，隨即櫃台人員幫忙報案逮人。陳姓色狼被捕後辯稱，剛插入1秒，小真就醒了，高等法院仍依乘機性交罪，將他判刑3年徒刑，侵入住宅罪判刑1月。

檢警調查，陳男2018年12月22日清晨5時許，陪楊姓友人護送酒醉的女子入住台北南港區1間摩鐵，卻趁陳男離去時，竟色心大起，逐一打開其他房門，進而確認2樓客房是否有未上鎖，以便闖入房間，結果發現裸睡的小真，隨即伸出狼爪指侵得逞。

小真睡到一半時突然下體疼痛驚醒，看到陳男就問：「你是誰？」，小真不甘受辱，憤而請櫃台人員代為報案。

據「三立」報導，陳男應訊時一開始辯稱「走錯房間」，後來才改口「有用手指性侵，才一秒鐘而已，剛插入她眼睛張開問我是誰」。

法官勘驗監視器畫面後發現，當時陳男腳步沒有不穩情況，無誤闖房間可能，認定陳男犯行明確，遂依乘機性交罪判他3年徒刑，侵入住宅罪則判1月徒刑，全案仍可上訴。

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(中時電子報)