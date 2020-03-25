今年統一入學測驗四技二專暨二技准考證今天寄發，四技二專有9萬5135人報考，較去年減少1萬5555人；二技有7961人報考，較去年增加486人。技專校院入學測驗中心表示，將為居家檢疫及隔離的考生辦理補考，最遲在5月底前舉行。

技專校院入學測驗中心表示，除四技二專學校集體報名考生准考證將以包裹寄到各校外，其餘考生則以掛號方式寄送至通訊地址；若於3月31日前仍未收到准考證，學校集體報名者，請洽代辦報名學校，其餘考生請電洽測驗中心05-5379000轉300、600。

另外，4月22日上午9時起也在技專校院入學測驗中心網站

（https：／／www.tcte.edu.tw）公告考試地點等訊息；詳細「試場平面圖」及「試場分

配表」將於考(分)區入口處公布，公布時間四技二專為5月2日上午8時，二技為5月2日

下午2時，考生得藉以瞭解試場位置。

技專校院入學測驗中心執行長林尚平表示，5月2日、3日考試時，考場會為每個考生量體溫，如果額溫超過37.5度或耳溫超過38度，將會安排他們到備用試場應考。這兩天考試時，也鼓勵所有考生戴口罩應試，但口罩是考生自己準備或是由試務單位提供，目前還未確定。

林尚平進一步指出，受新冠肺炎疫情影響，許多考生可能在5月2日、3日間被居家檢疫或隔離而無法參加統一入學測驗，測驗中心將為他們舉辦補考。

不過因為到底有多少人被減抑或隔離而無法參加5月2日、3日的考試，目前難以確定，因此測驗中心會在考前2、3天會和中央流行疫情指揮中心進行考生名單的勾稽，並在5月3日以後對外宣布補考時間，原則上會在5月底前進行補考。

(中時 )