彰化縣長王惠美25日上午前往芬園鄉視察，荔枝椿象的蟲害。（吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美25日上午前往芬園鄉視察，荔枝椿象的蟲害。（吳敏菁攝）

荔枝椿象的蟲害蠢蠢欲動。（吳敏菁攝）

肺炎疫情仍吃緊，但荔枝、龍眼等蟲蟲威脅也未解除警報，為了確保今年一定吃到荔枝，守護山林生態不被荔枝椿象淪陷，彰縣府去年底超前執行「滅蟲計畫」，1至2月完成化學防治、並啟動每片5元收購荔枝椿象卵片，已收購2萬餘片，並空投192萬隻平復小蜂，投入殲滅大作戰，一定要讓不是「妃子」也都笑。

去年荔枝椿象肆虐，等不到「一騎紅塵」，「日啖荔枝三百顆」只能狂想，彰縣荔枝種植面積1000公頃，國內第5大荔枝產區，多半種植八卦山沿脈，農民也苦嘆沒收成。去年彰化縣政府使出了收購蟲卵片、生物、化學防治雙管齊下，更在去年底，超前進行今年滅蟲計畫。

彰化縣長王惠美25日上午前往芬園鄉視察，表示現在防疫重點都在新冠肺炎，但是除了人類新型傳染疾病外，既有農害不能大意，表示今年特別增加監測調查，針對越冬成蟲、產卵及新若蟲監測族群密度變化。1至2月完成第一階段化學防治，隨花期到來，為避免施藥危害蜜蜂授粉，改以釋放平腹小蜂、摘除卵塊或移除成蟲等生物或物理防治。

芬園鄉農會總幹事黃翊愷表示，去年縣府施放平腹小蜂，消滅掉168萬隻椿象，收12萬片荔枝椿象卵片，今年荔枝椿象確實有減少，但還是有，所以政府與農會還是要繼續配合，不能調以輕心。

農業處表示，2月17日起啟動每片5元收購荔枝椿象卵片，目前已收購2萬餘片荔枝椿象卵片，將持續收購至5月28日止。

針對廢耕園區，3至4月啟動生物防治，應用無人機於彰化市、芬園、花壇、員林市、大村、田中、社頭及二水等8個鄉鎮市廢耕園，面積約200公頃，空投192萬隻「雌性」平腹小蜂，雌小蜂會將卵產於荔枝椿象卵內，被寄生的卵粒則無法順利孵化出椿象若蟲，20天後從卵內羽化的平腹小蜂又可於田間繼續尋找荔枝椿象的卵寄生，減少農藥的使用及逐年降低荔枝椿象危害。

(中時 )