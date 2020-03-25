港專家呼籲：港府應在本周實施戒嚴來抗疫 13:232020/03/25 中時 蔡宗霖 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 何柏良呼籲本週內港府應實施戒嚴（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新型冠狀病毒肺炎疫情在香港持續升溫，香港大學感染及傳染病中心總監何柏良25日出席節目時對外表示，呼籲港府盡快在本周推出戒嚴措施來因應疫情，否則香港醫療系統將面臨崩潰。 何栢良續稱，香港在過去兩周的確診病例暴增10倍，指港府的防疫措施不該再「半桶水」及「擠牙膏」，要全面推動「一籃子」戒嚴措施，以嚴格手段防止群眾聚集，才能防範病毒存在傳播機會。他又建議港府應參照德國、英國做法，禁止一定數量的群眾集會，並且嚴格落實措施及執法。 (中時 ) #新冠肺炎 #COVID-19 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #香港 #戒嚴 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 安全衛生 餐飲升級的契機 04:092020/03/21 話題觀察 國旅增加 稍解墾丁燃眉之急 04:102020/03/21 地方新聞 悶太久 陸影院將迎來大爆發 04:092020/03/22 時尚娛樂 美FDA批准新冠肺炎首宗快篩 45分鐘可知結果 07:232020/03/22 國際 台中全力防堵疫情 3／30起3項移工申辦採應變措施 10:162020/03/22 生活 防護裝備不足 印尼6醫師1護士新冠肺炎病逝 09:352020/03/23 國際 環保署員工確診立院委員會邀CDC說明 10:262020/03/23 政治 【地方領時中2】指揮中心堅不公布確診地點 搞得人心惶惶 09:262020/03/24 政治 【地方領時中1】疫情部署中央落一拍 縣市政府自保快一步 09:252020/03/24 政治 日本演藝圈恐慌！70歲志村健發燒、呼吸困難確診新冠肺炎 08:022020/03/25 娛樂 兩岸熱門新聞 不封城不停工 韓有效控制疫情引多國仿效 - 兩岸 盼政府取消註記 滯留湖北台人：我們都很健康 - 兩岸 頻繁入院安撫新冠患者 50名義大利神父殉職 - 兩岸 北京境外輸入確診病例增至143例 涉及16個國家 - 兩岸 - 旺報 直播》先別管新冠了 陸考古工作者直擊秦陵兵馬俑 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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