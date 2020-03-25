新型冠狀病毒肺炎疫情在香港持續升溫，香港大學感染及傳染病中心總監何柏良25日出席節目時對外表示，呼籲港府盡快在本周推出戒嚴措施來因應疫情，否則香港醫療系統將面臨崩潰。

何栢良續稱，香港在過去兩周的確診病例暴增10倍，指港府的防疫措施不該再「半桶水」及「擠牙膏」，要全面推動「一籃子」戒嚴措施，以嚴格手段防止群眾聚集，才能防範病毒存在傳播機會。他又建議港府應參照德國、英國做法，禁止一定數量的群眾集會，並且嚴格落實措施及執法。

(中時 )