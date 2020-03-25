在防疫期間，義守大學校方提供檢疫學生三餐與檢疫宿舍生活手冊等。(義守大學提供／李侑珊台北傳真)

新冠肺炎疫情全球增溫，不少境外學生本學期難回台就學，為維護學生受教權，義守大學推出安心就學措施，鼓勵境外生參加線上授課，校方並依照學生不同返台時間而定，彈性調整與減免學雜費。

因應疫情，義守大學開設線上課程，並將課程內容製成數位教材放置於 Moodle平台，進行線上授課。考量到學生可能因所在區域因網路連線困難， 校方也請各學系掌握學生學習情況，並將以通訊軟體或郵寄光碟片、隨身碟等方式，函授供學生學習。

在註冊費用部分，義守大學也提到，學生入台時間在開學後第6週，也就是4 月11日結束前到校，可減免3分之1的學雜費。入台時間在開學後第7週起，即自4月12日到校，或以校內線上課程、函授課程上課，則可減免3分之2學 雜費。至於延修生選修學校的線上課程，學分數低9學分，僅需繳交學分費。

義守大學校長陳振遠近日寄發信件給校內師生，強調學校在疫期期間，全校教職員生及外來訪客，都啟動體溫量測控管，並在入校門口、各汽機車停車進入校園處、教學大樓等處，設置16個體溫量測站，並且每天都要檢測1次體溫。

陳振遠也在信中提到，全校教職員生必須在線上填妥健康關懷問卷，以利校方掌握防疫資訊，同時也要做到主動關懷相互提醒，如有體溫異常、發燒、咳嗽或呼吸道症狀者，得立即通知衛 保組，進行後續安置，每名師生都要做到自主管理保健康。

至於就學上，陳振遠則提到，義守大學的策略是「安心就學停課不停學」，校方已制定一系列的安心就學計畫，提供彈性修業機制，並全面啟動線上授課，開學後也舉辦校內講座，從各系所邀集種子教師，協助教師建立線上課程教學專業。

義守大學應用日語系系主任李守愛說，系上教師已透過各種方式進行遠距教學，主要是以港澳生為授課對象，該系目前沒有陸生。至於授課平台，每名老師各自使用影像、直播或錄音等方式，進行線上教學，目前港澳生的反饋效果都不錯，收訊沒有問題。

(旺報 )