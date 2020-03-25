高雄市長韓國瑜專心市政、積極防疫，但仍需面對罷免危機。罷免即將進入第三階段投票，雖然韓國瑜並未對此做出回應，但若罷免通過，韓國瑜接下來的動向將引發各界高度關注。

韓國瑜面臨罷免危機，資深媒體人陳揮文建議他參選2022的台北市長，也有不少挺韓民眾希望韓國瑜能參選下屆國民黨主席，帶領國民黨改革。

一名PTT網友認為，根據目前連署數量，罷免成功的可能性，說是略高於50％也不為過，假設6月初舉辦罷免投票，且罷免成功，那韓市長就正式成為「政壇浪人」了。

但延續2020總統大選500多萬票的支持度，以及餘威猶存的萬千韓粉，韓國瑜身上的能量不可小覷，該網友指出，接下來韓國瑜有幾個可能的發展：1.競逐2020台北市長、2.挑戰國民黨主席、3.籌組民間組織，保全能量、4.歸隱山林、5.轉型為網紅，維持人氣發燒，伺機而動。

其他人則認為，「疫情救了韓國瑜，沒那麼容易被罷免，沒有新聞，大家連罷免日都不到是幾號」、「賣飲料啊！早說過了」、「kmt黨主席然後再戰台北市長」。

(中時電子報)