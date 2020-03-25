全球受新冠肺炎疫情衝擊，紐約也成為重災區，為遏止疫情擴散，紐約州長安德魯古墨（AndrewMark Cuomo）不斷在媒體上呼籲國人沒事不要出門。甚至不惜請出許多好萊塢大咖共同拍攝短片，呼籲粉絲乖乖待在家裡，就是要紐約客別再亂跑了。

勞勃狄尼洛引用自己出演的電影《門當父不對》的經典台詞：「我會看著你！」勸大家不要出門，他表示大家都需要待在家裡，停止散波病毒，而這要大家一起合作才有可能辦到。

另外，在《門當父不對》飾演他女婿的班史提勒則說，大家也許能趁著這個機會好好休息，像是看本書、看電視、找到新的愛好。」片尾他拿出1把電鋸，開玩笑說自己一直很想學怎麼操作電鋸，這次可能是個好機會。

班史提勒建議粉絲可找新興趣。（翻攝自Andrew Cuomo官方推特）

而高齡75歲的丹尼迪維托，則用幽默語氣說道，年輕人被感染之後就會傳給老年人，接著老人就掰掰了！因此他要代替州長拜託大家，待在家裡別出去、不要散播病毒。

丹尼迪維托拍攝短片要大家待在家裡。（翻攝自Andrew Cuomo官方推特）

美國昨（２４日）新增9千8百多例，確診人數突破5.1萬人，其中紐約州就超過2.5萬人已然成為重災區，逼得州長安德魯古墨出動好萊塢巨星，要借助他們的力量共同為抗疫出一份力。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)