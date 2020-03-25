陳姓男子藉口過去協助炒房大戶「劉媽媽」處理房產仲介，前年致電恐嚇要求付仲介費，否則要赴帝寶拉白布條抗議並向媒體爆料，遭提告恐嚇取財，陳男未到案被通緝，上月他搭乘「世界夢號」郵輪在基隆港下船被逮歸案，因正值疫情期間一度被隔離檢疫14天，台北地檢署25日偵結，依恐嚇取財未遂罪嫌起訴陳男。

警方調查，陳男自稱在20多年前協助「劉媽媽」仲介房屋，某次仲介後依約向買家及賣家各收取百萬元仲介費，「劉媽媽」雖已付錢，但賣家未付清，自2018年間起以大陸、香港地區的門號，密集打電話騷擾「劉媽媽」母子要求代墊，恫稱若不付款，就要去帝寶拉白布條抗議，或向媒體爆料。

「劉媽媽」母子控告陳男涉恐嚇取財，陳男因未到庭遭通緝，陳男2月3日搭乘「世界夢號」郵輪在基隆港被警方逮捕移送北檢歸案，檢方訊後諭令他限制住居。但因隔天「世界夢號」欲停泊高雄港時，因爆出曾搭載過新冠肺炎確診者，被拒絕靠港，檢方通報衛生單位命陳男必須居家隔離14天。

陳供稱，他只是要索取當年的仲介費。檢方根據錄音、通聯紀錄，認定陳男致電恐嚇「劉媽媽」母子數十次，由於母子未付金錢，因此今依恐嚇取財未遂罪嫌起訴陳男。

(中時電子報)