下午茶也走文青風！台北亞都麗緻衝刺餐飲業績，店內巴賽麗廳自4月1日起至6月30日止，推出文學下午茶套餐「小紅帽與大野狼」，與您攜手紅帽女孩，越過危險重重的黑森林，提供7款鹹、甜點與多樣飲品選擇，享受身歷其境般的驚險路程，搭配滿千贈千或線上訂席還有7折優惠。

經典童話文學小紅帽為眾所周知寓言故事，時至今日已有許多電影、音樂與動漫以其為藍本延伸出許多創作。小紅帽最早文本收錄於1697年夏爾‧佩羅《鵝媽媽故事集》，後幾經改編成為今日流行的版本。

「小紅帽與大野狼」下午茶套餐以故事主軸研製7款鹹、甜點。羅勒番茄湯為小紅帽欲向奶奶探病所準備的湯品；霍布洛雄乳酪焗烤洋芋是法國薩瓦省名菜，以該地區特產Reblochon乳酪焗烤切片馬鈴薯，為滑雪運動者補充體力首選。甜點酸甜禮籃‧棉花糖以手工白巧克力為禮籃，內有兩種風味的棉花糖，酸甜交織更具層次；黑木森林‧栗子咖啡將咖啡海綿蛋糕體加上法國栗子第一品牌沙巴東栗子醬，打造出木紋圖樣，咖啡與甜栗完美融合。

士多啤梨‧抹茶紅帽是紅帽女孩的意象，草莓的青澀將女孩天真表露無遺。玫瑰晨語‧蘋果派以丹麥起酥皮為基底，將蘋果捲入杏桃果泥，是森林裡最具誘惑的野花。格雷沃夫‧芝麻蛋糕為口若懸河的大野狼，芝麻慕斯與香草奶酪搭配，完全沉浸在巧言令色言語而忘了危險。

亞都麗緻表示，巴賽麗廳為台灣難得一見完整呈現法國美好年代的法式小酒館風貌。延續著經典文學的概念，繼愛麗絲夢遊仙境後，以小紅帽森林探險的故事迎來4月兒童佳節，將故事中重要元素創意為彼此串聯且具象之美味甜點，開起小朋友對經典童趣故事的喜愛。

「小紅帽與大野狼」下午茶以仿樹皮盤飾呈盤，以甜、鹹數款不同點心呈現禮籃、紅帽女孩、大野狼與黑森林，品嚐仿若以舌尖細究故事章節，每口皆是充滿驚喜的華麗冒險。台北亞都麗緻大飯店巴賽麗廳「小紅帽與大野狼」下午茶自4月1日起至6月30日止，4月30日前再享滿千贈千或線上訂席享7折優惠https：//reurl.cc/3DDzpj，每套NT$ 550＋10％ ，訂位洽詢： (02) 2597-1234。

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