紐約新冠肺炎疫情大爆炸，過去幾天，許多紐約客「逃離」這顆大蘋果，導致其他地區病例數激增，白宮昨（24）日呼籲，所有逃至美國其他城市的紐約客自行隔離14天。

紐約新冠肺炎疫情升溫，白宮呼籲所有從紐約到美國其他地區的旅客自行隔離14天。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、美媒CNBC報導，紐約新冠肺炎病例飆升的速度令人擔心，截至昨日，紐約州共有25,665例確診，全美則有44,183例，紐約病例占了一半以上，當中紐約市共有15,597例。

紐約疫情急速升溫，紐約客成為眾矢之的，儘管紐約州長古莫（Andrew Cuomo）已在20日下達禁足令，在非必要情況下，民眾不得離開，不過在禁足令生效前、甚至過去幾天，仍不斷有紐約客前往全美各地。

作為美國防疫指揮官的副總統彭斯（Mike Pence）昨日呼籲，要求任何離開紐約市大都會區、前往全美各地的人士，自行隔離14天。彭斯說，「我們鼓勵任何離開紐約大都會區的人士，監控自己的體溫，注意是否出現症狀。」

美國冠狀病毒工作小組最高官員柏克斯（Deborah Birx）及美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）表示，執行這項預防措施是因為紐約的新冠感染率相當高，另外，美國其他地區病例激增，當中許多患者來自紐約。

柏克斯說，紐約州長島激增的病例顯示，已經染病的紐約客「逃離」大都會區，前往他們的度假勝地，並且將病毒帶到當地，「這代表人們離開了都市，因此這些人接下來自行居家隔離14天將會非常重要，以確保他們沒有傳播病毒。」

佛奇說，「情況非常嚴重，他們處境非常糟，這不是他們的錯，我們也可以理解人們想要離開紐約，他們想要去長島，想要去佛羅里達州，想要去不同地方。」

此外，佛州當地媒體《坦帕灣時報》（Tampa Bay Times）報導，佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）23日表示，紐約的禁足令讓許多居民逃難出城，他稱，「許多人逃離這座城市，有大批人飛來（佛州）。」《紐約時報》（New York Times）報導，佛州邁阿密、勞德岱堡（Fort Lauderdale）、西棕櫚灘（West Palm Beach）等地區的許多新冠病例都和紐約相關，顯示紐約客在禁足令生效前後出逃。迪尚特已在當天率先下令，要求飛到佛州的紐約客自行隔離14天。

(中時電子報)