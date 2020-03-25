同仁用餐休息區域架設完成隔板。（高鐵提供）

上下班的動線也會錯開。（高鐵提供）

新冠肺炎疫情不斷擴散，台灣高鐵公司「超前部署」，今日公開防疫措施隱藏版。高鐵已對站務人員實施固定分組防疫班表、對員工休息區實施區域劃分、餐桌上放上隔板將人隔開，車站廣播新增呼籲旅客戴口罩，各車站生飲台型式飲水機，暫停供應飲用水。

高鐵表示，固定分組防疫班表，亦即將所有站務人員分成「早班組、晚班組、休假組」固定三組來輪班，各組不得調換班，早晚班交接時，早班同仁離開後，晚班同仁才會上櫃，另外，上下班的動線也會錯開，降低同仁間交叉感染的風險，用以保護旅客及同仁的健康，同時確保高鐵能穩定提供旅運服務。

高鐵表示，防疫班表實施後，第一線車勤人員採分區休息用餐，於餐桌上加裝用餐隔板，阻絕用餐時人員面對面，避免近距離飛沫傳染；各運轉中心規劃各區人員動線，北、中、南組員各自有清楚的指標，引導至指定地點休息，避免組員交叉感染。

車站部份，高鐵則是在售票機、扶手以及電梯旁，放置酒精消毒噴霧器，車站廣播呼籲旅客戴口罩乘車，售票櫃檯洞口也用透明膠膜隔離；列車清潔從每日收班後全車消毒，改成折返就消毒。

高鐵表示，一線組員服勤時全程配戴口罩、簽到時量體溫，若額溫高於37.5℃，即暫停組員勤務，從內到外，防疫再升級，敬請旅客安心搭乘。

(中時 )