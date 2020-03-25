土地市場經過2019年飆破新台幣3,000億元的歷史天量後，2020年第一季土地交易金額預估仍有突破新台幣700億元的機會。根據戴德梁行統計，截至3月24日，2020年土地市場交易量為新台幣476億元，與近十年之單季均量大致貼近。但戴德梁行表示，2020第一季的土地交易重頭戲在於3月30日世貿三館地上權標售案，只要以新台幣266億元底價標出，第一季仍可輕易越過新台幣700億元關卡，以世貿三館的搶手條件，預估將能順利標脫。

戴德梁行分析，第一季土地交易類型仍以住商土地合計逾新台幣400億元為大宗，約佔總交易量之85％，若3月底世貿三館土地順利標脫，住商類土地佔比將高達九成以上。興富發無疑是2020第一季的最佳主角，除了在台中七期獵得兩宗住商土地，分佔十大交易排行榜上的一、三名外，更將2016年購入的南港土地申請都市更新、容積移轉並取得建照後出售，交易金額名列本季第二名。興富發這三筆買賣就獨家為本季土地交易發出三道光，更創造了新台幣180億元的交易金額。首季能否光芒四射，就看三月底世貿三館地上權標售案。

關於新冠病毒疫情對土地市場的衝擊，戴德梁行表示，住商土地對開發商而言是存貨，預估仍持續評估購地，為將來推案預作準備。

(時報資訊)