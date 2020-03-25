日本最大電信公司之一KDDI，將為日本遊戲玩家提供GeForce NOW遊戲串流服務。GeForce NOW是專為PC玩家所打造的雲端遊戲平台，透過遍及北美、歐洲和亞洲的資料中心來提供數百款遊戲。這些資料中心皆搭載功能強大的NVIDIA RTX遊戲伺服器，讓玩家們即便在硬體規格較低階的PC、MAC、Android TV 以及行動裝置上，也能享受當今熱門遊戲中即時光線追蹤技術所呈現出的逼真畫面。

KDDI為第七個加入GeForce NOW開拓全球新市場的合作夥伴，其他夥伴包括韓國LG U+、西班牙Telefonica以及台灣大(3045)。

只需將NVIDIA RTX伺服器設置在5G和寬頻邊緣，GeForce Now 聯盟的夥伴便能透過GeForce NOW向玩家提供極低延遲的遊戲享受。

這也為合作夥伴們提供了一個絕佳的機會，以區分其在寬頻與5G網路基礎設施的投資。KDDI已將NVIDIA RTX遊戲伺服器部署在東京全新的資料中心內，以盡可能靠近玩家們。

(時報資訊)