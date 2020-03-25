中國大陸緊固件通路大廠東明-KY(5538)去年營運相對鋼鐵股有撐，2019年EPS 2.77元，董事會決議，2019年度擬每股配息1.5元。今盤中強攻漲停27.6元，換算殖利率約為5.43%。
東明-KY公布2019年財報，全年營收88.07億元，比前年的88.86億元微減；毛利率降1個百分點為13.87%，營業淨利6.54億元，淨利歸屬母公司業主4.66億元，年減約13%，EPS 2.77元。24日董事會決議，2019年度擬每股配息1.5元。
受到今年前2月大陸新冠肺炎疫情嚴峻，影響需求及交通，以及大陸子公司春節復工延期影響，東明-KY 2月營收3.25億元，月減27.17%，年減33.65%，2020年1-2月營收7.72億元，較2019年同期減少35.83%。隨著大陸本月以來疫情趨緩，各地陸續開工以及交通物流回復正常，可望帶動後續營收逐步回溫。
(時報資訊)
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