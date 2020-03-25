新冠肺炎疫情全球大爆發，包括《花木蘭》、《007：生死交戰》、《玩命關頭9》、《黑寡婦》等大片，日前都已紛紛宣布延後上映，原訂6月5日上映的《神力女超人1984》，台灣時間25日也宣布延檔，將改於8月14日上映，34歲的女主角蓋兒加朵（Gal Gadot）也正居家隔離中，在IG發文表示：「在這個黑暗和恐怖的時刻，我期待更光明的未來，讓我們能再次共享電影的力量。《神力女超人1984》將延至2020年8月14日上映，希望每個人都平安，在此向所有人獻上我最真摯的愛。」

《神力女超人1984》延至8月上映。（摘自華納兄弟IG）

發行商華納兄弟董事長托比艾默里奇（Toby Emmerich）表示：「當初以適合大銀幕觀賞的形式製作《神力女超人1984》，我們希望上映時全世界會變得更安全、健康。」此次延檔是該片第2次延檔，最早原訂去年11月上映，不過當時片商認為首部電影在夏天獲得巨大成功，所以應把電影移至隔年再上，如今8月上檔，也符合華納兄弟的期待。

《神力女超人》第一集票房成功。（Warner Media提供）

此外，同樣屬華納兄弟發行的冒險動畫片《狗狗史酷比！》、改編舞台劇電影《紐約高地》、溫子仁恐怖電影《Malignant》則接連宣佈撤檔，目前檔期調整中，尚待新檔期公布。至於名導克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）的全新科幻驚悚鉅作《天能》檔期則維持不變，預計於7月17日在全球登場。

【神力女超人1984】8月14日戲院見

(中時 )