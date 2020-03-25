為阻絕新型冠狀病毒威脅，全球各國幾乎都鎖國了，整個世界像被按下暫停鍵，原本忙碌的航空業大受衝擊，搭飛機的人因此變少。日本推特近日熱議，防疫期間飛機乘客變少，是否會影響起飛平衡？有航空公司揭秘，給了大家很意外的答案。

日本媒體J-Town報導，有關乘客太少會影響飛機平衡的說法，詢問2家航空公司，得到不同的回應。一家公司表示無此說法，並認為這問題應該詢問飛機製造公司，另一家則給了這樣的答案，「機體太輕可能會造成飛機起飛時傾斜」。

該航空公司解釋，飛機飛行時必須保持平衡，不論哪家公司或多大的飛機，這都是基本要求。飛機離陸起飛前必須計算機體的重量和重心，取得載重平衡「weight and balance」。

也就是說，「乘客坐在哪個位子，貨艙放多少行李，都必須算 飛機的重量。在check in的階段計算完成，若已check in的乘客沒登機，就必須扣除那個人的重量」。因為機身太輕，會影響起飛時的載重平衡。

(中時電子報)