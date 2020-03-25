高雄市長韓國瑜近期面臨「罷韓」團體罷免，可說是既忙市政又要處理罷韓，雖然近幾個月轉趨低調、努力市政，但仍被嗆是演戲。對於是不是演戲，最新民調結果顯示，韓滿意度僅3成多，不滿意度高達近6成。民調也針對是否會去投第三階段罷韓票，結果也相當令人驚訝。

據「新台灣國策智庫」今（25）日舉行「高雄市長韓國瑜施政滿意度與『罷免案』評估」的最新民調記者會。多項調查中，其中訪題以「整體而言，對韓國瑜上任以來的表現，感到滿不滿意？」調查結果顯示，滿意僅32.6%、不滿意高達58%，沒意見部分的也占了8.5%。

值得注意的是，民調也針對市民調查「支不支持高雄換市長？」調查結果也顯示，支持換的佔了58.2%、不支持的34.9%。至於「罷韓」第三階段投票，民調詢問「如果明天就是投票日，會投下同意票還是不同意票？」結果顯示，同意者佔59.5%、不同意佔34.5%、無意見者也佔了6%。

令人好奇的是，民調也詢問「2018市長選舉投給韓國瑜者」，「是否會後悔把票投給韓國瑜？」調查顯示，不後悔69.7%、後悔28.0%。且民調也調查，若「新冠肺炎」疫情嚴重，是否仍願意去投票所投票？結果顯示，仍有56.0%的高雄市民表示會去投票、39.6%傾向不去投票。

此外，民調也針對「罷韓如果成功」，高雄市長補選一事進行調查。若國民黨推出韓國瑜夫人李佳芬、民進黨推出行政院副院長陳其邁，支持度分別為李佳芬17.3%、陳其邁65.2%。

此次民調調查對象為設籍在高雄38個行政區，年滿20歲的一般民眾，採用市話調查方式，以分層比例隨機抽樣進行，調查時間3月19日至20日共完成1087份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點。

(中時電子報)