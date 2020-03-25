中職31年將於4月11日開打，由於受新冠疫情影響，賽事未開放球迷進場（季票會員除外），一般球迷只能透過轉播觀戰。中信兄弟今天也宣布，除了去年的愛爾達、麥卡貝、LINE TODAY及Yahoo奇摩運動，今年也新增Twitch為網路轉播平台夥伴，只要在Twitch上開立官方頻道，就可免費收看猛象賽事。

如果付費訂閱Twitch中信兄弟官方頻道，就可以拿到中信兄弟專屬徽章及特殊貼圖喔！中信兄弟官方頻道不定期也會有特殊節目或不一樣的球賽視角，以及最即時的互動內容或抽獎活動等等，詳細資訊將另行公告。

距離賽季正式開打還有兩周，中信兄弟於今日起將進行7場自辦熱身賽，一樣不對外開放球迷進場，球團也請粉絲鎖定轉播平台，為猛象加油。自辦熱身賽賽程如下：

⚾3/25(三)14:00自辦熱身賽VS味全@洲際（轉播：中信兄弟影音平台）

⚾3/27(五)13:00自辦熱身賽VS富邦@洲際（轉播：緯來電視網）

⚾3/29(日)13:00自辦熱身賽VS富邦@新莊（轉播：MOMOTV）

⚾4/1(三)13:00自辦熱身賽VS統一@台南

⚾4/3(五)13:00自辦熱身賽VS統一@洲際（轉播：中信兄弟影音平台）

⚾4/4(六)13:00自辦熱身賽VS桃猿@洲際（轉播：中信兄弟影音平台）

⚾4/6(一)14:00自辦熱身賽VS味全@洲際（轉播：緯來電視網）

(中時 )