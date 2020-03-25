向太發文。（圖／翻攝自向太Tiffany陳嵐微博）

「龍五」向華強老婆「向太」陳嵐先前在微博表態支持香港警察，最近新冠肺炎疫情升溫，她也曾發文嗆川普：「祝你快點得到冠狀病毒」。一向愛國的她，昨(24日)突然發文開罵香港特首林鄭月娥，為到澳門上班的香港人須隔離14天政策大喊有病，直說：「我為你智商著急」。

向太昨發文先喊「香港特首無能林鄭月娥」，接著說：「你連去每天去澳門上班的香港人都要隔離14天？那麼怎麼上班？妳是否有病啊？一萬多人將面臨失業知道嗎」，她更指疫情爆發，林鄭月娥只是不想負責，不敢管從國外回來的人，反而忙著制定有的沒的規定。

向太也表示：「一個沒有擔當的政府不怪香港無論是藍色、黃色都討厭妳幾乎90%以上的人不喜歡你，也是奇耙了！做個地方特首做成這樣也是香港人的恥辱」，並指林鄭月娥的決策比賀一誠差勁很多，要她多學學澳門特首，對此，網友說：「說真的，自從她上任以來，沒有一件好事！、「下課吧林鄭月娥」、「向太您好！真是著急了。」、「她不光政治奇葩，經濟也奇葩」。

(中時電子報)