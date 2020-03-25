國民黨下午將召開中常會，第一件議程就是要通過台北市議員羅智強接掌革命實踐研究院。羅智強因自美返台，目前自我居家隔離，因此不出席中常會，不過他受訪表示，把「培訓人才」、「建構國民黨的定位及理念」、「整合性傳播」三合一來做，是他日後要推動的方向，則協助國民黨與年輕人連結、建構論述及定位。

據了解，國民黨主席江啟臣當選後，馬上鎖定羅智強掌革實院，當時羅正在美國巡迴演講，兩人也取得聯繫，迅即敲定這項人事。原本江打算在第一波人事名單中一併公布，不過羅建議江等他自美返台後再公布，江也尊重，將羅列為第二波，因此延到今天才送中常會通過。

雖然羅智強今天無法出席中常會，不過他受訪時表示，將來要把「培訓人才、建構國民黨的定位及理念、整合性傳播」要三合一來做，打破過去培訓、論述、宣傳3面向各自為政的做法，透過統合性平台來做，他希望革實院可變成這個平台，而最核心的想法就是把所有想做的事，都統整在新媒體或自媒體以下。

他舉例，過去培訓是辦幾天幾夜的營隊，現在可拆解為常態化，例如幾個年輕人一起舉行客廳會，人不用多，結合網路直播，辦座談或講師訓練課程，也可透過自媒體傳播，這是虛實結合的做法。

羅智強說，他最近都在思考，要如何以小而巧、小而美的新作法，打破舊有框架，把客廳會、街講等活動自媒體化、招牌化，甚至系統化，而且錢都不用多。

他說，國民黨不像過去家大業大，不可能再如過去有大量資源的做法；其實沒資源也另有好處，可更靈活、更彈性，且用自媒體不用花多少錢，採小規模常態性來做，效果可能更好。例如培訓的同時，也是理念傳播、自媒體宣揚，找三、五個年輕人談歷史、繪畫等各種議題，或台灣歷史、人類世界、經濟變局，甚至新冠肺炎，過去國民黨有很強的人才庫，很多專家、學者、前輩等「革命鮮師」，都希望能找進來，讓年輕人直接互動，而且透過革實院來進行，會比較創意活潑且不花經費。

羅智強說，國民黨正面臨艱困處境，重要的不是職務，而是可以做什麼事；他無論有沒有職務，想幫國民黨做什麼事的想法從沒改變，如今接任革實院長更可發揮綜效。他希望能幫助國民黨作到兩件事，包括拆掉與年輕人的隔閡，重新建構連結；透過各種議題的座談或客廳會等，協助建構國民黨的論述及新定位。

(中時 )