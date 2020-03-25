新冠肺炎疫情持續延燒，北市繼續謀合防疫旅館，25日也宣布第5家防疫旅館正式上線，預計將提供19間房，而第6家防疫旅館「S Hotel」也將在27日上線，提供100間客房，包含3餐每天價格為6000元，讓檢疫旅客安心度過14天。

第6家防疫旅館「S Hotel」為藝人大s老公汪小菲所投資，曾獲米其林指南推薦，日前曾傳出資遣風波，現在化身為防疫旅館，並規畫提供100間客房，而新上線的第5家防疫旅館則提供19間客房，房價含3餐約落在1700至3000元，屬較為平價。

北市觀傳局長劉奕霆指出，新冠肺炎日益嚴重，透過與民間旅館業者合作，讓許多無法返家的檢疫者能有安身處，解決人球問題，防疫旅館接待流程和餐飲服務等細節都有SOP，檢疫者能安心入住。

觀傳局指出，北市防疫旅館自2月21日上線以來，已接待161位檢疫者，4家旅館提供約200間房，目前有7成入住，上周登記入住的旅客主要來自歐洲各國，本周需求均來自美國、加拿大；本周新上線的2家防疫旅館新增後，北市防疫旅館房間總數計約為320個房間，成長幅度高達6成。

(中時 )