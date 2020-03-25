華晶科(3059)2019年每股盈餘為0.31元，公司與AI臉部辨識廠-訊連(5203)攜手打造智慧安控的邊緣視覺AI解決方案，可運用於零售、居家及辦公室等多元場景之智慧安控應用。

華晶科技深耕視覺影像超過25年，近年來持續轉型與升級，Altek AI BOX邊緣AI運算盒成功展示與多家國際一線廠商合作開發成果，提供AIoT/IoT中商用及居家邊緣AI安控系統之智慧視覺辨識解決方案。

華晶科技推出的AltekAI BOX係採用高通(Qualcomm)QSC603晶片及Linux作業系統的AIoT邊緣運算裝置，結合FaceMe臉部辨識引擎，更可支援亞馬遜(Amazon AWS)與微軟(MicrosoftAzure)雲端服務，支持接入多路IP攝影機(ONVIF Camera)，使用者能在高效安全的高通(Qualcomm)視覺智慧平台模式下，實踐高解析度及智慧安控，透過先進的AI人臉辨識進行身分、年齡、性別、行為偵測，並將數據在邊緣裝置上做智慧運算解析，可應用在多元場景，提供超高解析度影像品質，優化各種應用上需要的邊緣視覺AI處理能力。

華晶科執行長夏汝文表示，華晶科技與高通擁有長期的合作夥伴關係，共同開發一系列視覺邊緣AI產品，包括：邊緣AI攝影機和針對邊緣運算推理引擎開發之AI邊緣運算裝置；AltekAI BOX邊緣AI運算盒，導入FaceMe臉部辨識引擎，可應用於在多種的IoT/AIoT應用場景，如智慧家庭、智慧零售、智慧城市和智慧工廠，提供快速的臉部辨識，並創造全新的安控體驗。

華晶科2019年合併營收為61.89億元，營業毛利為10.14億元，合併毛利率為16.39%，年增4.61個百分點，稅後盈餘為8430萬元，每股盈餘為0.31元。

(時報資訊)