戴德梁行統計顯示，2020年首季台北市A級辦公大樓空置率為4.8%，較上季微幅上升0.3個百分點，係因計入新供給之空置所致，各區相較於上一季空置率，以敦北民生區下降0.8個百分點最多，信義區下降0.7個百分點次之，下降幅度因剩餘空間逐漸稀少而趨緩。新冠肺炎疫情短期內可能使租戶評估期延長，疫情對辦公租賃活動尚無顯著影響。有辦公需求的租戶仍積極尋點，但也因供給缺稀，企業轉向原地續租，預期2020年租賃活動將相對冷清。

本季台北市各區A級辦公大樓租金較上季微漲，全市平均租金每月每坪新台幣2,585元。信義區每月每坪新台幣3,180元為最高，敦北民生區與敦南區每月每坪新台幣2,360元次之。租戶及房東充分意識到市場供不應求情況，由房東主導市場的態勢，也反應租金水準穩定上漲。內湖科技園區無廠辦大樓新供給。西湖段租戶遷出遷入互見，兩相抵銷下，西湖段空置率僅小幅上升0.1個百分點至1.0%，租金則來到每月每坪約1,440元，西湖段新供給宏匯瑞光廣場預計2020年第二季取得使照，吸引大面積需求的企業進駐，預期將帶動西湖段租金上揚。

在店面表現方面，本季除中山南京商圈空置率下降外，西門商圈空置率微幅上升，站前商圈及忠孝商圈空置率均上升超過3個百分點。受惠忠孝商圈租金調降，使得便利商店於本季前進忠孝東路外，快時尚品牌「H&M」租下空置近一年的「Forever 21」原址，舒緩了該區大型店面空置的壓力，也為忠孝商圈快時尚市場注入一股新力。

據統計顯示，近2年主要零售商圈店面租賃面積以60坪以內為主，隨著大型店面等租期增長的壓力下，房東不再堅守大型單位的出租，除忠孝商圈「禮仁通商大樓仁座」將店面分割成中小坪數出租予連鎖便利商店外，西門商圈的「TiT國際廣場」將店面分割出租予伴手禮店及服飾店，為大單位店面去化提供了彈性靈活的運用。

另外，以觀光客為主的西門商圈因旅客減少，部分美藥妝店吹起熄燈號，而忠孝商圈店家也因人潮的減少而撤出，在此衝擊下，不僅影響租金表現，也拉長了等租期。擠身於中山南京商圈文青特色為主的文創店及咖啡店，為現代年輕人假日經常走訪的據點，加上線形公園戶外空間，穩定的消費人群成為商圈對抗疫情的有效助力。

(時報資訊)