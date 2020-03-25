六都第一！台中市政府率先制定《 台中市電子煙危害防制自治條例》，25日經市議會三讀通過，正式禁止未滿18歲兒少吸食或持有電子煙，如供應電子煙或相關器物予未滿18歲兒少、強迫或引誘孕婦吸食電子煙者，可依法處1萬元至5萬元罰鍰，該自治條例將於公布後6個月正式實施。

衛生局指出，根據衛生福利部國民健康署調查，國內青少年吸食電子煙比率有普遍逐年上升的現象，已成為各界關注的新興健康危害。因電子煙並非「菸品」，中央現行《菸害防制法》對電子煙的定義及防範尚有不足，為使中市在防制電子煙危害的作為有所依循，市府特別制定自治條例進行相關管制。

衛生局表示，《 台中市電子煙危害防制自治條例》全文共11條，制定重點包括禁止未滿18歲者吸食、使用或持有電子煙，違反者將施以電子煙防制宣導教育；及禁止在學校、博物館、電影院及大眾運輸系統等禁菸場所吸食電子煙，違反者處新台幣2000元至1萬元罰鍰。

衛生局長曾梓展說，電子煙多數含有尼古丁，在國內外也多次查出含有其他有害物質，包括：安非他命、大麻、甲醛、乙醛等，長期吸入這些物質，不僅會成癮，甚至會引起慢性呼吸道疾病、傷害肺部，及造成肝、腎臟功能損害，也有發生電子煙爆炸案例。

「超前制定及通過！」曾梓展表示，《 台中市電子煙危害防制自治條例》將於公布後6個月正式上路，可有效防範中市校園及法定禁菸場所免於遭受電子煙危害；未來市府團隊也會持續透過跨局處合作，落實防制電子煙與加強稽查取締，營造無菸清新環境，守護市民健康。

(中時 )