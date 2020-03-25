「過度肥胖」會帶給人體很多危害！肥胖是脂肪肝、糖尿病、代謝症候群、心血管疾病、乳癌、子宮內膜癌、結腸直腸癌等相關疾病的危險因素。然而，為了維持健康身體、保持窈窕身型，運動配合飲食控制是最有效的體重管理方法。

若想靠飲食控制體重，許多人都會直接聯想就是減少吃甜食或減少油脂的攝取。不少女藝人為了要保持纖細身材，對自己進行嚴格飲食控制，餐食以水煮餐為主，所有要入口的食物，一律都會先過水去油，但當心這樣過於偏激的不當減肥方式，恐導致健康狀況亮紅燈。

其實，為了維持身體健康還是要適當地吃些油，攝取適當的脂肪來維持體內的正常運作。「脂肪」在人體也是主要營養素之一，可幫助維生素A、維生素D、維生素E、維生素K的吸收，及生成人體中的脂肪組織來承擔保護內臟器官的責任，還可維持神經及皮膚的正常運作。

連續3年蟬聯全球最佳健康飲食法第一名的「地中海料理」，其料理方式「特級初榨橄欖油」在當中就扮演了相當重要的角色；英國知名廚師傑米奧利佛（Jamie Oliver）在他的料理節目上，常常煮完一道料理盛裝上桌時，都會淋上好幾圈的橄欖油。

但因台灣人飲食習慣偏愛吃爌肉、滷肉飯、蔥油餅、鹹酥雞等高油高熱量食物，不知不覺很容易吃進過多油脂，長期下來會使血液黏滯度增加，血脂堆積在血管內壁上，造成心臟冠狀動脈阻塞。北投健康管理醫院營養師潘富子也藉此分享吃橄欖油健康好處：

1、橄欖多酚：

橄欖油中含有 30 餘種豐富的橄欖多酚，多酚是優異的抗氧化物，可幫助人體有良好抗發炎功效。

2、維生素E：

橄欖油有較高含量的α型態維生素E，具有清除自由基的功效，可保護身體脂溶性的組織，如血管、細胞膜等，還可預防脂溶性物質（如：低密度脂蛋白 LDL、結構脂肪酸）被氧化造成對身體有害。

3、單元不飽和脂肪酸：

橄欖油內含有單元不飽和脂肪酸，可幫助增加好的膽固醇（HDL），降低壞的膽固醇（LDL），可降低罹患冠心病的風險。

4、植物固醇：

橄欖油中的植物固醇以β-sitosterol為主。植物固醇在結構上與膽固醇相似，可與腸道中的膽固醇競爭被人體吸收的機率，沒被人體吸收的膽固醇就會透過糞便排出人體外。

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(中時電子報)