新冠肺炎疫情衝擊各行各業，台北市熱門商圈也難免受影響。為搶救店面的關店潮，大型店面房東族紛紛化整為零，採彈性分割成小店面的使用方式，以壓低租金成本，結果奏效。

戴德梁行今（25）日公布最新統計顯示，近2年台北市主要零售商圈店面市場，租賃面積以60坪以內為主。隨著大型店面等租期增長的壓力下，房東不再堅守大型單位的出租。

戴德梁行指出，台北東區忠孝商圈的「禮仁通商大樓仁座」，將店面分割成中小坪數出租予連鎖便利商店；另外，西門商圈的「TiT國際廣場」，也把店面分割出租予伴手禮店及服飾店，為大單位店面去化提供彈性靈活的運用。

戴德梁行表示，受疫情影響，以觀光客為主的西門商圈，因旅客減少，部分美藥妝店吹起熄燈號；至於忠孝商圈，店家也因人潮的減少而撤出。在此衝擊下，不僅影響租金表現，也拉長等租期。

擠身於中山南京商圈文青特色為主的文創店及咖啡店﹐為現代年輕人假日經常走訪的據點﹐加上線形公園戶外空間﹐穩定的消費人群成為商圈對抗疫情的有效助力。

今年第一季中山南京商圈空置率下降外，西門商圈空置率微幅上升，台北車站前商圈、忠孝商圈，空置率均上升超過3個百分點。受惠忠孝商圈租金調降﹐使得便利商店於本季前進忠孝東路，快時尚品牌「H&M」租下空置近一年之「Forever 21」原址，舒緩該區大型店面空置的壓力，也為忠孝商圈快時尚市場注入一股新力。

(工商 )