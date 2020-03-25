華宏新技（8240）去年在新產品出貨成長、以及產品組合優化帶動之下，營收、獲利恢復成長動能，每股盈餘2.1元，寫下近6年來高點，董事會決議每股配發1.3元現金股利。華宏第一季復工狀況不錯，而且在客戶回補庫存需求帶動之下，本季營收仍是年增表現。

華宏2019年合併營收約98.13億元，年增26.6％，營業淨利2.99億元，年增631.4％，稅前淨利3.07億元，年增率74.3％，稅後淨利2.52億元，年增率59.4％，歸屬於母公司的稅後淨利約為2.08億元，年增38.4％，稅後每股盈餘2.1元，每股盈餘創近6年來高點。

華宏董事會也決議每股擬配發1.3元現金股利，盈餘發放率約61.9％。

華宏2020年1月、2月自結合併營收約13.7億元，較去年同期增加6.77％。面對新型冠狀病毒疫情所造成的不確定性，公司已採取相關預防措施迅速恢復產能，目前大陸各廠區平均復工率已達95％以上，生產正常且訂單穩定出貨。

(工商 )