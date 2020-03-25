大巨蛋繼去年10月都市設計審議過關後，25日也宣告環境影響差異分析報告審核順利通過，最後只等營建署同意申請建照變更後，遠雄即可復工大巨蛋。遠雄發言人楊舜欽表示，待營建署核定後，就送到都發局，接著抓2個月時間去復工，按工期希望1年半完成。

北市環境評估審查委員會25日宣布，環差報告審核修正通過，並請開發單位遠雄於1個月內補充修正資料，包含「應維持原核准綠覆率」以及其他委員及相關機關所提的意見，經環評會確認後定稿，最後送都發局核備，變更部分則可開始施工。

席間，市議員簡舒培提出遠雄想在光復南路設大巨蛋停車場出入口，占用車道，造成光復南路交通大亂；市議員許淑華提出，大巨蛋屋頂鈦版造成光害，影響學子教育；還有里長提出，大巨蛋蓋了之後，文化園區水池的水位會不足，影響生態等問題。環委會對此做出附帶建議，應積極妥善處理。

「一路走來漫長！」楊舜欽表示，環差已過，現在是向營建署申請建照變更，看看等個三周，另外也都會按照環委會指示辦理，站在開發商的立場，就是堅持履約走完；待建照變更核准後，會抓2個月時間準備復工，之後就按照工期1年半，希望完工，遠雄歷經這麼長時間，做了很大讓步，配合市府各單位，會繼續努力。

(中時 )