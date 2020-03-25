竹東天穿日台灣客家山歌比賽及踩街等系列活動，因中冠肺炎疫情決定停辦。（羅浚濱攝）

新冠肺炎疫情正逢防疫關鍵期，竹東鎮公所依據中央流行疫情指揮中心訂定的因應指引，「公眾集會」進行各項風險評估後，25日宣布取消今年竹東天穿日台灣客家山歌比賽及系列活動，讓延續55年的山歌比賽首次中斷。

竹東鎮長張順朋表示，109年竹東天穿日客家山歌賽原訂2月13日至16日辦理，未料受疫情影響，原預計延後至4月30日至5月3日間辦理，參賽者多達1452人，並有踩街、市集、客家大戲及小舞台等系列活動，預料參與人數眾多。

張順朋說，因新冠肺炎疫情日益嚴峻，山歌比賽的活動場地腹地有限，人與人之間難以保持安全距離，也難以掌握觀賽民眾的接觸史及出國史，人潮過度密集，確有不可控制因素存在，因此決定取消辦理山歌比賽及系列活動，以確保民眾健康。

張順朋強調，鎮公所目前以落實並投入居家檢疫關懷追蹤等防疫工作優先，停止辦理山歌賽，可能會造成困擾，也請參賽者見諒包涵，未來，鎮公所仍會深耕及辦理竹東天穿日客家山歌比賽，期盼各位山歌同好繼續給予支持。

民國54年時，竹東鎮長古燧昌有感居民在農曆年間缺乏消遣活動，首次籌辦客家山歌賽，引起民眾熱烈迴響，開啟竹東鎮公所年年舉辦山歌賽的傳統，今年第56屆第一次遇到重大事件取消辦理。

(中時 )